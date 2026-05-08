O Palmeiras segue forte nas três competições que disputa em 2026: o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. E um dos pilares nesta boa fase da equipe de Abel Ferreira passa pelo goleiro Carlos Miguel, que tem feito boas apresentações e muitas vezes salvado o time em vitórias magras com grandes defesas.

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O jogador que chegou ao clube para o segundo semestre da temporada passada, conquistou rapidamente sua titularidade quando Weverton, então titular do Palmeiras, sofreu uma lesão na mão no final de 2025. Depois, com a saída do experiente goleiro, Carlos Miguel fez por merecer a conquista da posição e se firmou na meta alviverde.

Até este momento, o arqueiro disputou 41 partidas pelo Verdão e não sofreu gols em 20 delas, números que resultam em um aproveitamento de 48% de jogos com baliza zero, a melhor marca de um goleiro palmeirense neste século, segundo informações do próprio clube paulista.

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— É legal saber desses números e fico feliz, pois é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Desde que cheguei ao Palmeiras, sempre fui muito bem tratado por todos e procurei trabalhar forte para aproveitar cada oportunidade e ajudar o time dentro de campo — disse o goleiro, em entrevista recente pós-jogo do Palmeiras.

Carlos Miguel acredita que a força coletiva é crucial para que o momento sem ser vazado também seja bom, já que é um trabalho que passa também pelos defensores do Palmeiras, principalmente os zagueiros.

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.— Os números são consequência de um trabalho coletivo muito sólido. O nosso grupo é bem qualificado e todos sabem o que querem. Para conquistarmos os objetivos coletivos, todo mundo precisa se ajudar e é isso o que acontece aqui, sem vaidade e com muita determinação — completou Carlos Miguel que, nesta temporada, entrou em campo 29 vezes, sendo 10 pelo Paulistão, 14 pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e quatro pela Libertadores.

O Verdão volta a campo neste domingo (10), quando viaja para enfrentar o Remo, no Mangueirão, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Nacional. Além de Carlos Miguel, a comissão técnica ainda conta com Marcelo Lomba e Aranha no elenco para esta posição.

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