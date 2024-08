Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 21:15 • Campinas (SP)

O Palmeiras recebeu o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro em Campinas. A equipe comandada por Abel Ferreira emplacou goleada de 5 a 0 sobre o Dourado. A estrela da noite foi Estêvão, autor de dois gols na partida. O zagueiro Murilo abriu o placar do jogo e os demais tentos foram marcados por Maurício e Felipe Anderson, e foi a primeira vez que o camisa 9 balançaram as redes a favor do Verdão. Veja os melhores momentos do jogo no player do topo da página.

Palmeiras aplica goleada no Cuiabá (Foto: Anderson Romao/AGIF)