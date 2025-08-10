Assista ao vivo à coletiva de imprensa de Abel Ferreira após vitória do Palmeiras

Abel Ferreira concede entrevista coletiva ao vivo após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o Ceará, que aconteceu neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileiro, no Allianz Parque.

O jogo foi o primeiro após a eliminação traumática do Verdão contra o Corinthians, durante a semana, pela Copa do Brasil. O português fala após mais três pontos no Brasileirão.

Assista ao vivo à coletiva de Abel

Como foi o jogo do Palmeiras?

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 na tarde deste domingo (10), no Allianz Parque, valendo pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada dos alviverdes.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com o resultado, o Palmeiras segue na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Vovô estacionou em 22 pontos, ocupando o 12º lugar na tabela.

Mandantes vencem de virada

O Palmeiras de Abel Ferreira foi para o jogo precisando de uma resposta depois da queda para o rival Corinthians, no meio de semana, pelas oitavas da Copa do Brasil. Desfalcado do atacante Pedro Henrique, o técnico Léo Condé optou por preencher o meio-campo alvinegro.

Ter mais posse de bola poderia ser uma estratégia, mas o Palmeiras pressionou e deu pouquíssimos espaços para os visitantes. O Ceará, no 1º tempo, teve 28% de posse de bola e não registrou nenhuma finalização.

Apesar de ter a bola, o Palmeiras não conseguiu marcar na etapa inicial. Assim, os times foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

Os gols apareceram na volta para o 2º tempo. Galeano recebeu pela direita e ajeitou para Lourenço, que acertou um chute de rara felicidade e abriu o placar. O Alvinegro teve chance de ampliar com Pedro Raul, em contra-ataque, mas Weverton defendeu.

A reação do Palmeiras teve início com um pênalti por toque de mão. Flaco López converteu e empatou o jogo. Pouco depois, Maurício recebeu na direita e encontrou Vitor Roque, que virou o embate para o Alviverde.

O Ceará chegou a marcar novamente com Aylon, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o Alviverde voltou a vencer e reduziu a distância para o líder Flamengo, que tem 40 pontos e possui um jogo a menos.