Artilheiro do Palmeiras, Flaco López perde espaço e só possui um gol nos últimos 10 jogos

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 21/05/2024 - 07:15 • São Paulo

O argentino Flaco López começou o ano sendo a grande notícia do Palmeiras de Abel Ferreira nesta temporada.

Com 10 gols no Paulistão, Flaco foi o artilheiro da competição e ainda é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada, com onze gol marcados.

O problema é que o camisa 42 balançou as redes apenas uma vez depois que o Estadual terminou, no duelo diante do Liverpool-URU, no Allianz Parque pela Libertadores 2024.

O jejum de Flaco já dura oito jogos e o atacante perdeu espaço no Verdão também por conta de uma lesão que o tirou de algumas partidas do alviverde imponente.

Flaco foi titular do Palmeiras apenas uma vez nos últimos cinco jogos da equipe, justamente no último compromisso feito pelo Verdão, diante do Independiente Del Valle, no Allianz Parque.

Flaco busca uma vaga como titular no próximo duelo do Palmeiras, que será diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela Copa do Brasil.