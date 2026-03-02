'Um leão, não um tigrinho': diz Abel sobre Vitor Roque após classificação do Palmeiras

Abel Ferreira rasgou elogios a Vitor Roque em entrevista coletiva após a classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista. Em Barueri, a equipe derrotou o São Paulo por 2 a 1, com gols de Mauricio e Flaco López.

O treinador vê o camisa 9 como um "leão", e não um "tigrinho", apelido dado ao atacante em referência às suas comemorações de gol.

- Ele, para mim, é um leão, não um tigrinho. Tem levado muita porrada, tem características muito próprias, que se complementam. Se souberem compreender, tiramos o máximo dele. Precisa de muito carinho, os jogadores são como flores: algumas a gente rega e dão o ano todo, e aquelas tipo orquídeas temos que cuidar todos os dias. É nossa função, do (Anderson) Barros, da presidente (Leila Pereira), cuidar dos jogadores que temos. Ele é um leão dentro dele e ajudou como foi, como você viu - afirmou Abel Ferreira.

Mesmo sem balançar as redes na última noite, Vitor Roque soma cinco gols na atual temporada e aparece como vice-artilheiro do Palmeiras, atrás apenas de Flaco López, com seis.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam na decisão do Campeonato Paulista. A primeira partida, com mando alviverde, será disputada no dia 4 de março. O jogo do título, por sua vez, acontece no domingo, dia 8.

Abel Ferreira elogiou o atacante Vitor Roque em coletiva após classificação do Palmeiras à decisão do Campeonato Paulista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

