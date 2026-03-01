Abel vê Palmeiras superior ao São Paulo e questiona desvantagem antes de final

Abel Ferreira avaliou que o Palmeiras foi superior ao São Paulo na noite deste domingo (1º). Com a vitória por 2 a 1, a equipe garantiu presença em sua sétima final consecutiva do Campeonato Paulista e terá o Novorizontino como adversário na decisão.

O treinador avaliou como justa a vantagem construída no início da segunda etapa, quando a equipe abriu dois gols de diferença após Flaco López balançar as redes. Ao mesmo tempo, apontou a marcação do pênalti de Marlon Freitas como fator que recolocou o rival na partida.

- Nós entramos muito bem no jogo, com e sem bola, uma equipe muito dinâmica. Eu acho que foi justa a forma como chegamos ao 2 a 0, inclusive tivemos uma outra transição muito bem feita, em que o Piquerez poderia ter passado para o Allan, são decisões dos jogadores. O adversário entra no jogo com um lance duvidoso - disse Abel Ferreira.

- Felizmente, hoje, na minha opinião, fomos melhores ao longo dos 90 minutos - prosseguiu.

Com a classificação assegurada, Abel Ferreira questionou o tempo de preparação, inferior ao do rival, que entrou em campo na noite do último sábado (28). Para o treinador, são necessários ao menos três dias completos para preparar e recuperar a equipe de forma adequada.

- Não acho justo uma equipe jogar com outra, para decidir, como foi o caso de Corinthians e Novorizontino, e a outra ter um dia a mais de descanso. No mínimo, tem que ter três. E por que não troquei, e o São Paulo trocou? Decisão do São Paulo. A quem organiza, se quiser valorizar o espetáculo, e não só a audiência, se quiser pensar de forma equilibrada, tem que dar três dias, no mínimo. Aí vou ter minha rapaziada pronta para caçar e correr por 90 minutos. Com dois dias, não tem como. Não é para mim, é para todos. Defendo o melhor para o futebol brasileiro - explicou.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhará os horários das partidas da final, marcadas para os dias 4 de março, com mando do Palmeiras, e 8 de março, com mando do adversário. Existe a expectativa de que o Allianz Parque, em reformas para a troca do gramado sintético, esteja à disposição a tempo.

Abel Ferreira em coletiva de imprensa após classificação do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

