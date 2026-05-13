Palmeiras tem escalação alternativa em busca de classificação na Copa do Brasil

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Jacuipense nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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Após construir vantagem de três gols no primeiro confronto, disputado no Allianz Parque, a equipe entra em campo com uma formação alternativa.

Marcelo Lomba será o goleiro titular. A dupla de zaga será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Benedetti, com Khellven na lateral direita e Jefté, recuperado de problema físico, na esquerda. Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson completam o meio-campo.

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O jovem Erick Belé, que alterna partidas entre o sub-20 e o profissional, forma a dupla de ataque ao lado de Luighi, outra Cria da Academia.

Palmeiras venceu o Jacuipense no confronto de ida por 3 a 0 (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

+ Palmeiras tem dois titulares entre os três atacantes mais utilizados no Brasil em 2026

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi.

Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Arthur (transição física), Paulinho (controle de carga), Andreas Pereira (trauma na lombar), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita).

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Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);

VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil (jogo de volta) 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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