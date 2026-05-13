Palmeiras tem escalação alternativa em busca de classificação na Copa do Brasil
Alviverde venceu o confronto de ida, no Allianz Parque, por 3 a 0
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Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Jacuipense nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
Após construir vantagem de três gols no primeiro confronto, disputado no Allianz Parque, a equipe entra em campo com uma formação alternativa.
Marcelo Lomba será o goleiro titular. A dupla de zaga será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Benedetti, com Khellven na lateral direita e Jefté, recuperado de problema físico, na esquerda. Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson completam o meio-campo.
O jovem Erick Belé, que alterna partidas entre o sub-20 e o profissional, forma a dupla de ataque ao lado de Luighi, outra Cria da Academia.
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Escalação do Palmeiras
Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi.
Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Arthur (transição física), Paulinho (controle de carga), Andreas Pereira (trauma na lombar), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita).
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo
- 13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil (jogo de volta)
- 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
- 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores
- 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão
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