Torcida do Flamengo reage à derrota do Palmeiras no Brasileirão: 'É o único'

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro ponto a ponto, e a 33° rodada botou ainda mais fogo na disputa. Depois do Rubro-Negro vencer o Santos, o Mirassol bateu o Verdão, e os torcedores do Mengão reagiram nas redes sociais.

Com a vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras, os dois clubes ficaram com 68 pontos na tabela do Brasileirão. O Verdão lidera a competição pelo número de vitórias, mas a disputa promete ser quente até o fim.

Nas redes sociais, centenas de torcedores do Flamengo vibraram com a derrota do Palmeiras para o Mirassol. Além do Campeonato Brasileiro, a rivalidade entre as duas equipes vai ser estender até a final da Libertadores. Veja os comentários abaixo:

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Veja reação da torcida do Flamengo com a derrota do Palmeiras para o Mirassol

Rodada mexeu com as chances de título

A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.