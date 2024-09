Agner, ex-joia da base do Fluminense, treina com o elenco profissional do Palmeiras

Agner, ex-Fluminense, participa de treino profissional no Palmeiras (Foto: Divulgação /Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 18:38 • São Paulo (SP)

O Palmeiras voltou às atividades na Academia de Futebol, nesta manhã de quinta-feira (5), e contou com a presença de Agner. O recém-contratado do Fluminense, por empréstimo, foi revelado pela base do Tricolor e agora está sob os olhos da comissão de Abel Ferreira.

O Palmeiras acertou o reforço na última semana. O contrato do meia tem duração de uma temporada com opção de compra ao final do período, com o valor estimado de R$5,6 milhões por 50% do jogador. A princípio, o jovem de 19 anos irá atuar pela equipe do sub-20, mas ganhou notoriedade e teve a oportunidade de treinar com o elenco profissional sob o olhar de Abel Ferreira.

Agner e Dudu durante o treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco)

Agner atuava pelas categorias de base do Fluminense e, após sofrer com lesão, perdeu espaço no time titular. A falta de espaço no elenco tricolor foi um dos fatores fundamentais para o jovem optar pela proposta palmeirense, que busca terminar de desenvolvê-lo para o time Alviverde.

O atleta ainda não teve a oportunidade de fazer sua estreia no futebol profissional. Em 2023, Agner chegou a ser relacionado em quatro partidas do Brasileirão, ainda pelo Flu, mas permaneceu no banco de reservas.