Abel terá retornos no Palmeiras para duelo contra o Bragantino; veja escalação

O Palmeiras terá o retorno de dois atacantes para o duelo contra o Bragantino, nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão automática no último compromisso da equipe, Vitor Roque reassume a vaga de Bruno Rodrigues, autor de um dos gols na goleada sobre o Juventude.

Ramón Sosa, por sua vez, evoluiu na recuperação de um edema, participou normalmente das atividades com o grupo nesta terça-feira e deve ser opção no banco de reservas. Já Khellven realizou trabalho individual com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e segue em tratamento após sofrer um trauma no pé.

Os cinco jogadores convocados nesta Data Fifa são prováveis desfalques. Emiliano Martínez e Facundo Torres, titulares do Uruguai, atuaram na segunda-feira (13), em partida disputada na Malásia, o que dificulta o retorno ao Brasil a tempo do próximo compromisso.

Assim como na partida contra o Juventude, Abel deve manter o quarteto de meio-campistas formado por Veiga, Mauricio, Felipe Anderson e Andreas, com o zagueiro Bruno Fuchs improvisado como primeiro volante.

Jogadores do Palmeiras comemoram um dos gols da goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Raphael Veiga e Vitor Roque.

Líder do Brasileirão com 58 pontos, o Palmeiras abriu três de vantagem sobre o Flamengo, rival direto na briga pelo título. As equipes, inclusive, se enfrentam no próximo fim de semana, desta vez no Rio de Janeiro.