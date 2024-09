Copiar Link

Publicada em 01/09/2024 - 05:10

Uma das grandes mudanças promovidas por Abel Ferreira no último jogo do Palmeiras, contra o Cuiabá, aconteceu no ataque, e o treinador pode manter o esquema para o duelo diante do Athletico-PR, neste domingo (1). O técnico escalou Estêvão ao lado de Maurício e Felipe Anderson e, com isso, ganhou uma variação que pode potencializar o futebol do atleta ex-Lazio.

Diante do Cuiabá, Felipe Anderson teve a oportunidade de atuar aberto pela direita, setor em que mais se sente a vontade em jogar. Até este jogo, quando marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde, ele não tinha conseguido realizar uma sequência de boas partidas no novo clube e quase sempre atuou pela esquerda.

Felipe Anderson ao lado de Zé Rafael em treino do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Isso aconteceu especialmente após a saída de Estêvão, no início do segundo tempo, que costuma atuar pela direita. Mas Abel não precisa necessariamente tirá-lo para potencializar Felipe Anderson. Isso porque nas categorias de base o jovem jogou muitas vezes de forma mais centralizada, não só como ponta.

Além disso, com a escalação de Maurício, o Palmeiras ganha um trio versátil que possibilita as mudanças de posições. O reforço ex-Internacional pode atuar como meia centralizado e tem familiaridade de jogar pelas pontas, especialmente pela direita, mas também poderia ser testado do outro lado.

Felipe Anderson em fase de adaptação no Palmeiras

Além de até agora ter jogado majoritariamente no setor em que está menos acostumado, Felipe Anderson ainda estava em processo de adaptação no Palmeiras.

Ex-Lazio, ele chegou ao clube após período de férias e, em suas primeiras semanas, foi como se estivesse na época de pré-temporada. O período foi justamente o que o Verdão enfrentou decisões de mata-matas, contra Botafogo e Flamengo.

— Para mim, essa semana tem sido importante, até por ter mais tempo de treinar, pois meu corpo ainda estava no modo começo de temporada. Fizemos um trabalho incrível aqui, agora estou me sentindo 100% e é só dar sequência, dar continuidade a esse trabalho. Ter essa semana é muito importante também para poder entender todas as áreas, táticas, técnicas, área mental e poder conversar bastante, ter tempo — disse o jogador, em material divulgado pelo Palmeiras nesta semana.

Provável escalação

O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR neste domingo (1), pela 25ª rodada do Brasileirão, e a provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício (Raphael Veiga); Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson.