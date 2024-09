Abel Ferreira rasga elogios a Maurício após goleada do Palmeiras no Brasileirão

Palmeiras tem 12 "finais" pela frente (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 19:59 • São Paulo

Durante a coletiva de imprensa após a goleada de 5 a 0 do Palmeiras encima do Criciúma, o técnico, Abel Ferreira, elogiou a participação do meia, Maurício, que começou como titular na vaga de Raphael Veiga pela terceira vez seguida.

- O Mauricio foi um jogador identificado por nós quando o Scarpa saiu (final de 2022). E sempre falei que nos faltava aqui um jogador para concorrer com o Veiga. Só que algumas vezes nós conseguimos os jogadores que nós queremos, outras vezes não conseguimos. Se não há os jogadores que queremos, a gente espera. É um jogador que acreditamos, um jogador jovem - afirma Abel.

O técnico alviverde ainda foi questionado sobre a possibilidade de Veiga e Maurício jogarem juntos e quais modificações deveriam ser feitas nas outras posições para que isso ocorra.

- Podem jogar os dois (Maurício e Veiga). O teu colega me cada vez me essa pergunta, claro, que podem jogar os dois. Se fosse preciso hoje correr atrás (do resultado), podemos tirar o (Richard) Rios ou puxá-lo para cinco (volante), e meter o Veiga ali como oito ou 10. É um jogador (Maurício) que nos traz competitividade, ajuda que os jogadores possam lutar diariamente por um lugar entre os titulares. E eu fico muito contente por isso, porque antes de nós competirmos com os nossos adversários, temos de competir internamente, com respeito, como eles têm uns pelos outros, e espero que assim continue - continua o técnico.

Maurício é titular pela terceira vez seguida na vaga de Raphael Veiga (Foto: Rafael Oliva/Lance!)

O próximo confronto do Palmeiras é contra o Vasco da Gama no próximo domingo (22), ás 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.