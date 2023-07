O Palmeiras passa por um dos momentos críticos da Era Abel Ferreira. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Verdão precisa voltar a vencer no Brasileirão, no qual está há cinco partidas sem saber o que é triunfar. Para isso, Abel Ferreira terá uma carta na manga diante do Fortaleza, neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Depois de metade da temporada já disputada, o treinador terá pela primeira o grupo completo para poder escalar seu time "ideal".