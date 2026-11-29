A medalha de tetracampeão da Copa Libertadores de Abel Ferreira não ficará com o próprio treinador. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no último sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o técnico do Palmeiras fez questão de entregar o seu prêmio para um torcedor mais do que ilustre do Verdão.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Abel Ferreira apareceu entregando a medalha para Nickollas Grecco, torcedor do Palmeiras com deficiência visual que ficou conhecido em 2019.

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— Fica com ela. Tu merece — disse Abel Ferreira para Nickollas.

Além da medalha, o garoto também ganhou uma camisa comemorativa pelo título. No vídeo, Nickollas ainda aparece deitado na cama com a medalha e a camisa.

— Vou dormir com a medalha. Não tiro nem para sonhar — publicou Nickollas.

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Em 2019, a transmissão de uma partida flagrou Silvia levando o filho para o Nubank Park e narrando a partida para o garoto.

A cena da mãe narrando a partida para o filho viralizou nas redes sociais e ao redor do mundo. Os dois, inclusive, ganharam o prêmio de "torcedor do ano" da Fifa naquele ano.

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Após o título da Libertadores, o Palmeiras agora volta o seu foco para a final da Copa do Brasil, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Mané Garrincha. Antes disso, o Verdão ainda enfrenta o Coritiba, no Nubank Park, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, onde já assegurou o vice-campeonato.

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