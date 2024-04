Abel teve sua segunda derrota no ano pelo Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 23:41 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão 2024, e Abel Ferreira não aprovou a arbitragem do confronto.

Após elogiar a equipe de "apitadores" na primeira rodada, após o duelo diante do Vitória, o treinador afirmou que, em jogos como o desta quarta-feira (17), gostaria que os melhores profissionais fossem selecionados.

- Se o jogo está muito parado, não é decisão minha. O que posso dizer é que jogou Palmeiras e Inter. Nestes jogos, gostaria de ver os melhores árbitros - afirmou, em entrevista coletiva.

Abel avaliou que o Palmeiras não esteve em seus melhores dias também pelo local do jogo contra o Internacional. Em razão de shows no Allianz Parque, a equipe atuou na Arena Barueri, palco que receberá pelo menos as duas próximas partidas do Verdão como mandante.

- Precisávamos de mais energia dos nossos torcedores, não estamos jogando na nossa casa. Não é o motivo, mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil ou 15 mil. Não é esse o motivo, mas precisamos da energia. Não é por acaso que ganhamos o estadual, mesmo perdendo fora. Jogar no nosso estádio é completamente diferente. A energia, o respeito do adversário é diferente. São circunstâncias que não dá para alterar - concluiu.

Abel Ferreira, durante derrota do Palmeiras para o Internacional (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Após perder para o Internacional, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão.