A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não descartou a possibilidade de alteração do estatuto do clube para disputar um novo mandato após 2027. Atualmente, a empresária cumpre seu segundo mandato no clube, quando foi reeleita no fim de 2023, e não pode se candidatar novamente à vaga.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No entanto, desde julho deste ano, grupos políticos ligados à situação e à oposição começaram a discutir possíveis mudanças no texto estatutário para abrir caminho a uma nova candidatura da empresária.

Em entrevista à "ESPN", Leila confirmou que há um movimento interno que defende essa ampliação. Segundo a mandatária, alguns conselheiros já procuraram a diretoria com a proposta de permitir mais de uma reeleição.

— Tem uma corrente no Palmeiras, e isso é um furo de reportagem, que pensa, e algumas pessoas já me procuraram, em nós alterarmos o estatuto para ficar mais um mandato. Quem sabe — disse.

Atualmente, o estatuto do Palmeiras define mandatos de três anos e permite apenas uma reeleição. Até 2018, a regra previa dois anos e uma recondução. A alteração foi aprovada em votação do Conselho Deliberativo naquele ano, em uma decisão considerada uma vitória política do então presidente Maurício Galiotte e da própria Leila Pereira, então conselheira do clube.

Agora, a ideia citada por Leila seria ampliar novamente essa margem, permitindo até duas reeleições — ou seja, um total de três mandatos consecutivos.

A presidenta Leila Pereira, durante partida entre Palmeiras e Fluminense, (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

— Mas aí outros dizem que não, que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Você alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, e eu gostaria de continuar mais um… Só mais um (risos). Mas quem sabe — completou.

Leila Pereira na presidência do Palmeiras

Leila Pereira assumiu o cargo de presidente em 2022, tornando-se a primeira mulher na história do clube a ocupar o posto. O primeiro mandato foi marcado por estabilidade administrativa e por títulos, sem oposição. Na eleição seguinte, em novembro de 2023, ela foi reeleita após vencer Savério Orlandi com 2.295 votos, o maior número já registrado em um pleito alviverde, diante de 878 votos da chapa adversária.

Com o foco momentâneo voltado à decisão da Libertadores, Leila evita tratar o tema como prioridade, mas não descarta que a discussão avance nos bastidores a partir de 2026, dependendo do cenário político e do desempenho da gestão até o fim do atual mandato.