Em cobrança de falta de Rodrigo Garro, aos 50 minutos do segundo tempo, o meia colocou a bola no canto alto do goleiro, que tirou a mão do lance. Na ocasião, o Verdão tinha dois jogadores a mais e a vantagem de 2 a 1 no placar. O zagueiro Gustavo Henrique estava no gol do Timão, pois Cássio recebeu cartão vermelho e o técnico António Oliveira não tinha mais substituições.