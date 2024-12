Wolfsburg x Borussia Dortmud: onde assistir e horário do jogo da Bundesliga

Wolfsburg e Borussia Dortmud se enfrentam neste domingo (22) pela 15° rodada da Bundesliga. A bola rola a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Volkswagen Arena, em Maslak, Istambul, na Turquia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN+(streaming).

A equipe do Wolfsburg ocupa o meio da tabela, na décima posição, com 21 pontos, até o momento, e venceu o Mainz na última rodada por 4 a 3. O Borussia, por sua vez, tem apenas um ponto a mais e esta em oitavo lugar. Os visitantes empataram com o Bayern, líder da Bundesliga, na 14° rodada por 1 a 1.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Borussia venceu duas, perdeu duas e empatou outra. No retrospecto geral, foram 59 partidas pela Bundesliga. O Wolfsburg venceu apenas 12 delas, contra 34 do Dortmud. Além de outros 13 empates.

Wolfsburg e Borussia Dormud se enfrentam neste domingo (22) (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WOLFSBURG X BORUSSIA DORTMUD

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Volkswagen Arena, em Maslak, Istambul, na Turquia

📺 Onde assistir: ESPN+

