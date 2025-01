West Ham x Fulham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na próxima terça-feira (14), o confronto entre West Ham e Fulham se destaca na rodada da Premier League. O jogo está marcado para as 20h (horário de Brasília) no London Stadium, em Londres, na Inglaterra. Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela plataforma Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O West Ham, sob o comando de Graham Potter, busca se recuperar de uma derrota por 2 a 1 contra o Aston Villa na FA Cup. Nos últimos cinco jogos, a equipe marcou 4 gols e sofreu 12. No elenco, Mavropanos e Fullkrug ainda são incertezas entre os titulares.

Por outro lado, o Fulham, dirigido por Marco Silva, entra em campo motivado por uma vitória de 4 a 1 sobre o Watford. O time apresenta uma eficiência ofensiva com 10 gols marcados e 6 sofridos nos últimos cinco jogos e não tem desfalques confirmados para o confronto contra o West Ham.

West Ham e Fulham se enfrentam nesta terça (13) (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Confira as informações do jogo entre West Ham e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM x FULHAM

21° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: London Stadium, em Londres

📺 Onde assistir: Disney+(streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos (Luis Guilherme), Kilman e Scarles; Soucek e E. Álvarez; Summerville, Kudus e Paquetá; Fullkrug (Ings)

FULHAM: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Sessegnon; Andreas Pereira e Lukic; Adama Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Rodrigo Muniz