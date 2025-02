West Ham x Brentford: onde assistir e horário do jogo pela Premier League

West Ham e Brentford se enfrentam neste sábado (15), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. A partida válida pela 25° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O West Ham não vive um bom momento no campeonato. Na 16° colocação, a equipe fica duas posições do primeiro clube na zona vermelha, o Leicester City. Na última rodada, os Hammers foram derrotados por 2 a 1 pelo Chelsea.

O Brentford, por sua vez, está no meio da tabela, na 11° colocação com 31 pontos. Na última rodada, perdeu para o Tottenham por 2 a 0.

Ao todo, os clubes já duelaram 30 vezes. Foram nove vitórias do West Ham, nove empates e 12 triunfos do Brentford.

Os clubes se enfrentam neste sábado (15) (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM x BRENTFORD

25ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado-feira, 15 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

