O Voltaço tem uma das defesas mais vazadas e precisa conquistar os três pontos para voltar para a briga no torneio. O clube que foi semifinalista no ano passado, agora se encontra na oitava posição com oito pontos. Os donos da casa vêm de um empate e uma derrota dura para o Flamengo. Se vencer o confronto, pode chegar aos 11 pontos e encostar no pelotão de cima.