Quatro dos últimos seis duelos entre Vitória e Juventude terminaram empatados (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 10:42 • Salvador (BA)

Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O Leão, com 25 pontos, abre a zona de rebaixamento e precisa vencer para não se complicar na briga contra o descenso; o Jaconero, por outro lado, está em 11º, com 32, e segue de olho nas vagas para a Sul-Americana. O jogo terá transmissão do Premiere.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Juventude

27ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado-SC (árbitro); Bruno Boschilia-PR e Schumacher Marques Gomes-PB (auxiliares); Kléber Ariel Gonçalves Silva-PR (quarto árbitro); Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Éder Alexandre-SC (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado (Ryller); Matheusinho, Mosquito e Carlos Eduardo

❌ Desfalques: PK, Caio Vinícius, Willean Lepo e Camutanga (lesionados); Lucas Arcanjo e Alerrandro (suspensos)



JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Luís Oyama); Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto (Ronie Carrillo)



❌ Desfalques: Caíque, Daniel Peixoto, Rodrigo Sam e Gabriel Taliari (lesionados)

Contra o Vitória, Jair Ventura busca conduzir o Juventude a novo resultado positivo no Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)