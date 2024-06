Vitória e Atlético-GO se enfrentam pela nova rodada do Brasileirão. (Foto: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro, (RJ)

Após a paralisação do campeonato por contas das chuvas no Rio Grande do Sul, Vitória e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (1), pela nona rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), na Barradão (BA), com transmissão do Premiere.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória X Atlético-GO

9ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sábado, 1º de junho de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA-AL);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Rodrigo Andrade e Dudu (Luan Santos); Daniel Júnior, Matheusinho e Iury Castilho; Osvaldo (Luiz Adriano).

Atlético-GO (Técnico: Jair)

Ronaldo; Luiz Felipe (Maguinho), Adriano Martins, Pedro Henrique (Alix Vinícius) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Luiz Fernando e Vágner Love.