Villarreal x Espanyol: onde assistir, horário e prováveis escalações

Villarreal e Espanyol se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 17h (horário de Brasília), no Estádio El Madrigal, na Espanha. O confronto válido pela 26° rodada da La Liga terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A equipe mandante ocupa o quinto lugar na tabela com 44 pontos e está classificada para a fase de grupos da Liga Europa, caso mantenha a posição. O elenco comandado por Marcelino Toral venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na última rodada.

O Espanyol, por sua vez, não vive um bom momento. A equipe se encontra na 15ª posição com 27 pontos. O técnico Manolo González tem como principais destaques dentro do time o atacante Javi Puado, que é o principal marcador da equipe, com oito gols.

Se levarmos em conta apenas os confrontos pela La Liga, as equipes já se enfrentaram 45 vezes. Foram18 vitórias para Villarreal, 20 empates e sete vitórias para o Espanyol.

Jogadores do Villarreal comemoram na goleada sobre o Mallorca. (foto: JOSE JORDAN / AFP)

Confira as informações do jogo entre Villarreal e Espanyol pela La Liga

✅ FICHA TÉCNICA

VILLARREAL X ESPANYOL

26° RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Madrigal, na Espanha. ;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILLARREAL: Conde; Foyth, Kambwala, Costa, S Cardona; Pino, Comesana, Gueye, Baena; Perez, Barry

ESPANYOL: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Carreras, Kral, Puado; Fernandez