Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 07:20 • Goiânia (GO)

Vila Nova recebe a Ponte Preta, nesta segunda-feira (11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola às 18h30 (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia (GO), com transmissão do Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada).

➡️Clique para assistir no Premiere

Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X PONTE PRETA

36ª RODADA - SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda, 11 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV;

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA: Dênis Júnior; Apodi, Dankler Souza, Jemmes, Vanderley e Rhuan; Emerson Urso, Arilson, Cristiano e Alesson; Todinho. Técnico: Thiago Carvalho.

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Nilson Junior e João Gabriel; Emerson, Castro e Renato; Iago Dias, Gabriel Novaes e Elvis. Técnico: João Brigatti.