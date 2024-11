Vila Nova e Ituano se enfrentam pela 37ª rodada da Série B (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 20:36 • Goiânia (GO)

Vila Nova e Ituano se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 21h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, com transmissão de Prime Video, Canal GOAT e Premiere. O Tigre está em oitavo lugar com 55 pontos e tem chances mínimas de acesso, enquanto o Marechal de Ferro é o 18º, com 34 pontos, e luta contra o rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Ituano

37ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Prime Video, Canal GOAT e Premiere;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);

🚩 Assistentes: Anne Kesy de Sá (AM) e Thiago Rosa (RJ);

🖥️ VAR: Douglas Schwengber (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Thiago Carvalho)

Dênis Júnior; Rian, Jemmes, Dankler e Rhuan; Arilson, Cristiano e João Lucas (Gabriel Silva); Junior Todinho, Emerson Urso e Alesson.

ITUANO (Técnico: Chico Elias)

Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Gabriel Falcão, José Aldo e Yann Rolim; Vinicius Paiva, Thonny Anderson e Salatiel (Leozinho).