Ficha do jogo FLA VAS Terceira Rodada Campeonato Brasileiro Sub-20 Data e Hora Sexta-Feira (28), às 16h (de Brasília) Local Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro Árbitro Pierry Dias dos Santos Assistentes Carlos Henrique de Souza Var Victor de Abreu Onde assistir

Nesta sexta-feira (28), Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo está previsto para começar às 16h (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo exclusivo do Sportv (canal fechado).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estreando a beira do campo do Flamengo, Nuno Campos busca sua primeira vitória na competição após duas partidas. Apesar do começo abaixo, o Rubro-Negro pode usar a conquista da Libertadores Sub-20 como combustível para embalar no confronto e conseguir um triunfo. Além disso, no ano, a equipe tem retrospecto positivo, com sete vitórias, dois empates e três derrotas, marcando 36 gols e sofrendo apenas 12.

Daniel Sales comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Danubio, pela Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

O Vasco também busca sua primeira vitória na competição, pois foi derrotado na última rodada. O técnico Matheus Curopos chegou ao clube em 2024 e tem números mistos a frente da equipe, acumulando quatro vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 11 partidas. O ponto delicado do time é o seu saldo de gols, anotando 18 gols e sofrendo 14.

continua após a publicidade

➡️ ‘Jogamos com um Brasil que não é o de antes’, diz lateral da Argentina em análise

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco da Gama pelo Brasileirão Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO DA GAMA

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de março, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan

VASCO DA GAMA: Phillipe Gabriel; Breno, Lyncon, Luiz Gustavo e Avellar; Euder, Lucas Loureiro, Ramon Rique e Juninho; Zuccarello e Bruno Lopes