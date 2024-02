Em jogo válido pela sexta rodada do Carioca, Vasco e Flamengo vão se enfrentar na noite deste domingo (4), às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no primeiro clássico do ano entre os times. O Cruz-Maltino tem oito pontos na tabela de classificação, enquanto o Rubro-Negro tem oito e um jogo a menos. A partida terá transmissão do SporTV, Cazé TV e SBT.