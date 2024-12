Valladolid x Valencia: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela La Liga

Real Valladolid e Valencia se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida válida pela 17ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) no estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha. O confronto será transmitido pela ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Para os dois times, a temporada tem sido conturbada. Valladolid está na lanterna da competição, com apenas nove pontos somados. Logo acima, em penúltimo colocado, Valencia soma dez pontos com um jogo a menos. Ambas as equipes não têm a possibilidade de deixar o Z-3, ainda que vençam o duelo, pois estão a seis e cinco pontos de distância do Leganés, respectivamente.

Tudo sobre o jogo entre Valladolid e Valencia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Valladolid x Valencia

17ª RODADA- LA LIGUE

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VALLADOLID (Técnico: Paulo Pezzolano)

Hein; Luis Pérez, Bah, Javier Sánchez e Rosa; Ivan Sánchez, Martin, Juric, Kike Pérez e Sylla; Marcos André.

VALENCIA (Técnico: Rubén Baraja)

Dimitrievski; Diego López, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski e Vazquez; Rioja, Barrenechea, Pepelu e Guerra; Hugo Duro.

Valladolid e Valencia se enfrentam pela 17ª rodada da La Liga (Foto: Reprodução)