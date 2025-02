Valencia e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no Estádio de Mestalla. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá a transmissão excluisva da DAZN 2 (streaming).

O Valencia vem de um empate pelo placar de 1 a 1 contra a equipe do Villareal. Na atual edição do Campeonato Espanhol, o time mandante não tem um retrospecto agradável. O clube se encontra na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com apenas 23 pontos conquistados em 24 jogos.

Assim como o oponente, o Atlético de Madrid também chega após empatar por 1 a 1, mas contra o Celta de Vigo. Ao contrário do Valencia, os Colchoneros estão no topo da tabela, mais precisamente na terceira colocação, com 50 pontos. Atualmente, o clube está a um ponto de diferença do líder Barcelona, e busca a vitória na partida para tentar assumir a liderança.

Na última partida entre as equipes, o time de Madrid ganhou pelo placar de 3 a 0. No retrospecto geral, em 201 jogos, o Atlético foi superior em 84 oportunidades, enquanto o Valencia venceu 67 vezes. Nas outras 51 partidas os times terminaram em empates.

Confira as informações do jogo entre Valencia e Atlético de Madrid

✅ FICHA TÉCNICA

VALENCIA X ATLÉTICO DE MADRID

25ª RODADA- LALIGA

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Mestalla, em Valencia (ESP)

📺 Onde assistir: DAZN 2 (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VALENCIA (Técnico: Rubén Baraja): Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, Cristian Mosquera, César Tárrega, José Gayà; Javi Guerra, André Almeida, Pepelu; Luis Rioja, Hugo Duro, Diego López

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone): Jan Oblak; Marcos Llorente, José Giménez, Robin Le Normand, Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Samuel Lino; Antoine Griezmann, Julián Álvarez