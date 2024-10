Udinese x Cagliari: onde assistir, estatísticas e escalações

A Udinese encara o Cagliari depois de perder para o Milan (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (25), Udinese e Cagliari se enfrentam pela abertura da nona rodada da Serie A Tim, o Campeonato Italiano. A partida terá início a partir das 13h30, pelo horário de Brasília, com transmissão dos canais da ESPN e da plataforma de streaming do Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Udinese e Cagliari.

Depois de vencer o Torino, a equipe do Cagliari viaja para enfrentar a Udinese; confira as estatísticas (Foto: Reprodução/Cagliari)

Estatísticas de Udinese e Cagliari

A Udinese chega para o jogo de hoje após perder o seu último confronto no Campeonato Italiano para a equipe do Milan, jogando fora de casa, pelo placar de 1 a 0. A equipe ocupa atualmente a oitava posição do campeonato e só não está na zona de classificação por uma competição europeia por conta de critérios de desempate. Nos últimos cinco embates que fez em seus domínios, o clube tem quatro vitórias e uma derrota apenas.

Já o Cagliari vem para esta partida em uma situação um pouco mais complicada. O clube atualmente ocupa apenas a 15ª posição, com nove pontos somados em oito rodadas do campeonato. Nas últimas partidas da equipe italiana fora de casa, o Cagliari tem uma vitória, um empate e uma derrota.

Palpites para o jogo

O jogo entre Udinese e Cagliari promete ter um favoritismo para a equipe da casa, se nos basearmos na forma recente dos times italianos. Os Bianconeri tem um ótimo retrospecto jogando diante de sua torcida e deve continuar com a boa fase para seguir subindo na tabela do Campeonato Italiano.

⚽Escalações prováveis de Udinese e Cagliari

Udinese

Okoye; Kabasele, Bijol e Toure; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga e Zemura; Thauvin (Brenner) e Lucca- Técnico: Kosta Runjaic.

Cagliari

Scuffet; Zappa, Mina (Obert) e Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo e Augello; Viola e Luvumbo; Piccoli - Técnico: Davide Nicola.