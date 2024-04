Grêmio retorna à Libertadores após quatro temporadas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 07:00 • La Paz (BOL)

O Grêmio visita o The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira (2), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, com transmissão da Paramount+ (streaming).

Vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2023, o Imortal retorna à Libertadores após quatro temporadas. Cabeça de chave do grupo C, a equipe comandada por Renato Gaúcho também enfrentará o Estudiantes, da Argentina, e o Huachipato, do Chile.

✅FICHA TÉCNICA

The Strongest x Grêmio

1ª rodada - fase de grupos - Libertadores

Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Onde assistir: Paramount+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

THE STRONGEST

Viscarra; Osorio, Caire, Jusino, Daniel Lino; Arrascaita, Quiroga, Ursino, Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio, Michael Ortega. Técnico: Pablo Levallén.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Cuiabano, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Mayk; Dodi, Du Queiroz, Carballo; Besozzi, JP Galvão, Nathan Fernandes. Técnico: Renato Gaúcho.

Grêmio retorna à Libertadores após quatro temporadas. Estreia na competição será contra o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia (Foto: Lucas Ubel / Grêmio FBPA)