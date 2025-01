Sporting x Porto: onde assistir e escalações

Sporting e Porto se enfrentam nesta terça-feira (7) em partida válida pela primeira semifinal da Taça da Liga Portuguesa 2024/25. O jogo está agendado será às 16h45 (de Brasília), no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria. O vencedor deste embate avançará para a final, marcada para sábado (11). O confronto terá transmissão da NSports, na TV fechada e no seu canal no YouTube.

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting x Porto

Semifinal - Taça da Liga Portuguesa

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria (POR)

📺 Onde assistir: NSports, na TV fechada e no seu canal no YouTube

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORTING (Técnico: Rui Borges)

Franco Israel; Quaresma, Diomande, Jeremia St. Juste e Matheus Reis; Catamo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Quenda; Francisco Trincão e Viktor Gyokeres

PORTO (Técnico: Vítor Bruno)

Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Stephen Eustaquio e Nico González; Fábio Viera, Rodrigo Mora e Pepê; Samu Aghehowa