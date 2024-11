Manchester City e Sporting se enfrentam pela UEFA Youth League (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (05), Sporting e Manchester City Sub-19 jogam pela UEFA Youth League, o equivalente à Champions League para os talentos das categorias de base que estão disputando a competição no profissional. A partida terá início a partir das 10h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal da UEFA.tv; confira as estatísticas do jogo entre Sporting e Manchester City Sub-19.

O Sporting venceu seu último jogo na competição Sub-19 contra o Sturm Graz (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Sporting e Manchester City Sub-19

A equipe Sub-19 do Sporting chega para este jogo após ter vencido o seu último confronto pela UEFA Youth League, contra a equipe austríaca do Sturm Graz, pelo placar de 3 a 1. Depois de três rodadas da competição europeia de base, o time português ocupa a quinta colocação da classificação geral do torneio, com sete pontos somados. A equipe está em quarta colocada no Campeonato Português de sua categoria.

Já o time Sub-19 do Manchester City faz uma campanha quase idêntica ao do seu rival português. Pela última rodada da competição da UEFA, os crias da equipe de Manchester venceram o time tcheco do Sparta Praga, pelo placar de 3 a 0. Após as três rodadas iniciais da competição, os Citizens fizeram um total de seis pontos.

Palpites para o jogo

Para o jogo de hoje pela UEFA Youth League, é difícil cravar um favorito para a vitória, assim como é em basicamente toda a competição de base. O retrospecto do time português é melhor, mas não se deve deixar o time de Manchester de fora do páreo. Jogando em casa, em suas últimas cinco partidas, o Sporting somou apenas uma vitória, com dois empates e duas derrotas, o que pode ser um bom dado para os Citizens; confira as estatísticas do jogo em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Sporting e Manchester City Sub-19

⚽Escalações prováveis de Sporting e Manchester City Sub-19

Sporting

Miguel Gouveia; Denilson Santos, Miguel Monteiro Alves, Afonso Lee e Daniel Costa; Manuel Mendonça, Eduardo Felicíssimo e Henrique Arreiol; João Simões, Gabriel Silva e Flávio Gonçalves - Técnico: Tiago Monteiro Teixeira.

Manchester City

Oliver Whatmuff; Lakyle Samuel, Jahmai Simpson-Pusey, Stephen Mfuni e Kaden Braithwaite; Jaden Heskey, Jacob Wright e Davini Mukasa; Farid Alfa-Ruprecht, Justin Oboavwoduo e Ryan McAidoo - Técnico: Benjamin Wilkinson.