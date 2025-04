Sport x RB Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Sport e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

Lanterna da competição, o Sport ainda não venceu na Série A. Em três partidas, o Leão somou apenas um ponto — fruto do empate sem gols com o São Paulo, na estreia. Depois, sofreu duas derrotas consecutivas: 2 a 1 para o Palmeiras e 3 a 1 diante do Vasco.

Do outro lado, o RB Bragantino chega com quatro pontos e ocupa posição intermediária na tabela. A equipe de Bragança Paulista venceu o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada, após empatar por 2 a 2 com o Ceará e perder por 2 a 1 para o Fluminense nas rodadas iniciais.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X RB BRAGANTINO

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 16 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta, Pablo.

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Eric Ramires), Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Nacho Laquintana (Henry Mosquera).