Sport x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 06:15 • Recife (PE)

O Sport recebe o Ceará pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será marcada pela volta da atuação do Leão em casa após 10 meses, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife. Com a transmissão dos canais Premiere, TV Brasil e Canal GOAT (Youtube), a bola vai rolar às 21h (de Brasília).

As equipes brigam por uma vaga no G4 em busca do acesso à Série A do Brasileirão. No momento o Sport ocupa a quarta posição na tabela com 47 pontos, mas com dois jogos em atraso na competição. Em contrapartida, o Vozão está na sétima colocação com 45 pontos.

Sport e Ceará se enfrentam pela Série B do Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Sport e Ceará (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X CEARÁ

30ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ilha do Retiro, Recife (PE)

📺 Onde assistir: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Ricardo Junio de Souza (MG)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França, Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Felipe e Lucas Lima; Wellington Silva, Barletta e Gustavo Coutinho.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Tchoca (Luiz Otávio), Matheus Felipe e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

