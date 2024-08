Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Shamrock Rovers x PAOK, pela Europa League (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:24 • Dublin (IRL)

Shamrock Rovers, da Irlanda, e PAOK, da Grécia, se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelo jogo de volta dos playoffs da Europa League. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Tallaght Stadium, em Dublin, com transmissão no canal do Lance! no YouTube. Na ida, vitória dos gregos por 4 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

SHAMROCK ROVERS x PAOK

EUROPA LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Tallaght Stadium, em Dublin, na Irlanda

📺 Onde assistir: Lance!

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Pohls; Hoare, Cleary, Grace; Burns, Watts, O'Neill, Clarke; Nugent, Mandroiu; Greene

PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Kotarski; Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Schwab; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Chalov