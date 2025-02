Sevilla e Mallorca se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP). A partida válida pela 25ª rodada da La Liga tem transmissão exclusiva do Disney+ (streaming).➡️ Clique para assistir no Disney+

Diferentemente de outras temporadas, o Sevilla vive situação delicada no Campeonato Espanhol desta temporada. Após 24 rodadas, a equipe está na 13º posição, com 31 pontos (oito vitórias, sete empates e nove derrotas), oito a frente do Valencia, o primeiro integrante da zona de rebaixamento. Porém, o clube conta com um dos artilheiros da liga: Dodi Lukebakio, com 10 gols marcados.

Por outro lado, o Mallorca faz uma campanha surpreendente para o padrão histórico do time. No sétimo lugar, o clube tem 34 pontos (10 vitórias, quatro empates e 10 derrotas) nas 24 rodadas iniciais. Contudo, o saldo de gols da equipe é negativo (23 feitos e 30 sofridos).

Tudo sobre o jogo entre Sevilla e Mallorca (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sevilla x Mallorca

25ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz;

🖥️ VAR: Carlos del Cerro Grande.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sevilla (Técnico: García Pimienta)

Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Juanlu, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Vargas.

❌ Desfalques: Sambi Lokonga, Nianzou e Adams;

❓Dúvida: Saúl

Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)

Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Darder; Asano, D Rodriguez, Navarro; Muriqi.

❓Dúvidas: Samu Costa e Manu Morlanes.

