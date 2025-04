Santos Sub-20 x Palmeiras Sub-20: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão Sub-20

Ficha do jogo SAN PAL 4° Rodada Campeonato Brasileiro Sub-20 Data e Hora Quinta-feira (3), às 16h (de Brasília) Local CT Rei Pelé, em Santos Árbitro Onde assistir Canal do Youtube do Santos

Quinta-feira (3) é dia de clássico para os garotos do Sub-20! Santos e Palmeiras se enfrentam às 15h (horário de Brasília) no Centro de Treinamento Rei Pelé, em Santos. O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 terá transmissão ao vivo do canal do Youtube do Peixe.

O Santos Sub-20 é o terceiro colocado com sete pontos e conquistou duas vitórias e um empate três partidas anteriores. Na última segunda-feira (1), Leandro Zago pediu desligamento do cargo de treinador da equipe e Fabrício Monte, auxiliar técnico, será o comandante para o clássico.

O Palmeiras Sub-20, por sua vez, é o sexto colocado com seis pontos e vem de derrota para o Juventude por 2 a 0. O técnico Lucas Andrade não tem desfalques confirmados e deve repetir a escalação do último confronto.

