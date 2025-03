Red Bull Bragantino x São José-RS: onde assistir, horário e prováveis escalações

Red Bull Bragantino e São José-RS se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil e será jogo único. A partida terá a transmissão oficial do SporTV (TV fechada) e Premiere (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Premiere.

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O Massa Bruta busca esquecer a eliminação contra o Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe não conseguiu realizar um bom jogo contra o Sousa, da Paraíba, e apenas empatou, com direito a gol nos últimos minutos do Bragantino. No entanto, como nesta etapa da competição o visitante tem a vantagem do empate, a equipe de Bragança conseguiu a classificação.

Por outro lado, o São José chega para a partida após vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e garantir a presença na elite do Gauchão. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe do Sul venceu o Oratório, do Amapá, pelo placar de 3 a 1 e decretou a classificação para a próxima etapa da competição.

Tudo sobre o jogo entre Red Bull Bragantino e São José-RS (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO JOSÉ-RS

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Gabriel; Juninho Capixaba, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta



SÃO JOSÉ-RS (Técnico: Hélio Vieira)

Fábio Rampi; Daniel, Rafael Dumas, Jadson e Lailson; Jhonata Varela, Maicon Assis e Gabriel Terra; Giovane Gomez, Renê e Douglas.