Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, em jogo válido pelas Oitavas da Copa do Rei. O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Celta de Vigo

Oitavas - Copa do Rei

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: José Luis Munuera Montero;

🖥️ VAR: Alejandro Hernández Hernández.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez (Vallejo); Tchouaméni (Asencio), Rüdiger e Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham e Rodrygo; Vinicius Jr. e Mbappé.

Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez González)

Guaita; Rodríguez, Starfelt e Alonso; Carreira, Beltrán, Moriba e Mingueza; González, Iglesias e Durán.

