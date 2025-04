Ficha do jogo RMA BIL 32º Rodada La Liga Data e Hora Domingo (20), às 16h (de Brasilia) Local Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro Juan Martínez Munuera Var Adrián Cordero Vega Onde assistir

Neste domingo (20), o Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 32ª rodada da La Liga. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo por ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid ocupa atualmente a 2ª colocação na La Liga, com 66 pontos conquistados em 31 jogos. A equipe vem de uma boa sequência, com 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A última partida foi uma vitória por 1 a 0 contra o Alavés, fora de casa. O time de Carlo Ancelotti busca manter a pressão sobre o líder Barcelona, vindo atrás do clube na briga pelo título.

continua após a publicidade

Técnico do Real Madrid, Ancelotti cumprimenta Mbappé após lesão do atacante francês (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

➡️ Barcelona toma decisão sobre contratação de Nico Williams

O Athletic Bilbao está na 4ª posição da tabela, com 57 pontos em 31 jogos. Nos últimos 5 jogos, a equipe obteve duas vitórias e três empates, mantendo-se invicto nesse período. A última partida foi uma vitória contra o Rayo Vallecano por 3 a 1, em casa. O time comandado por Ernesto Valverde está na disputa por uma vaga na Liga Europa e segue de perto a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Confira as informações do jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao pela La Liga

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X ATHLETIC BILBAO

32ª RODADA – LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

ATHLETIC BILBAO: Kelly, Nsiala, Souttar, Balogun, Tavernier, Raskin, Diomande, Ridvan, Hagi, Cerny, Dessers.