Real Madrid x Valencia: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Real Madrid recebe o Valencia, pela 30ª rodada da La Liga, no sábado (5), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto será transmitido pela Disney+.

Após a classificação à final da Copa do Rei, o Real Madrid vira a chave em busca do título do Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti tem três pontos de desvantagem para o Barcelona e trata o duelo como decisivo na reta final de temporada para sonhar com o título nacional. No entanto, os merengues sofrem com um problema no gol, uma vez que Courtois ainda não está recuperado de lesão, e Lunin está com dores musculares.

Por outro lado, o Valencia segue na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, uma vez que apenas quatro pontos separam o time de Corberán da degola. O clube vem de uma vitória sobre o Mallorca e chega com moral para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Valencia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X VALENCIA

30ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Fran González; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vini Jr; Mbappé.

VALENCIA (Técnico: Carlos Corberán)

Mamardashvili; Vazquez, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski; Guerra, Barrenechea; Perez, Almeida, D. Lopez; Sadiq.