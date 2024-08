Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Puskás Akadémia x Fiorentina pela Uefa Conference League (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:36 • Felcsút (HUN)

Puskás Akadémia, da Hungria, e Fiorentina, da Itália, se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelo jogo de volta dos playoffs da Conference League. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Pancho Arena, em Felcsút, com transmissão no canal do Lance! no YouTube. Na ida, as equipes empataram por 3 a 3.

✅ FICHA TÉCNICA

PUSKÁS AKADÉMIA x FIORENTINA

CONFERENCE LEAGUE - PLAYOFFS - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Pancho Arena, em Felcsút, na Hungria

📺 Onde assistir: Lance!

Taça da Uefa Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PUSKÁS AKADÉMIA (Técnico: Zsolt Hornyák)

Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Pisek; Soisalo, Nissila, Nagy; Puljic

FIORENTINA (Técnico: Rafaelle Paladino)

De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Beltran, Sottil