Paysandu x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 05:30 • Belém (PA)

Paysandu e Chapecoense se enfrentam, nesta quarta-feira (9), e abrem a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h (de Brasília) no Estádio Banpará Curuzu, em Belém e será transmitida pelo Canal GOAT (Youtube), TV Brasil e Premiere (pay-per-view).

As equipes lutam contra a zona de rebaixamento. O Papão ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, apenas um a frente do primeiro time no Z4. A Chape está um ponto a frente do adversário, na 14ª colocação.

Paysandu e Chapecoense se enfrentam pela Série B (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Paysandu e Chapecoense (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X CHAPECOENSE

31ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA)

📺 Onde assistir: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thayse Marques Fonseca (RJ)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Marcinho)

Matheus Nogueira; Bryan Borges, Carlão, Wanderson e Lucas Maia; João Vieira, Netinho e Robinho; Borasi, Yony González e Nicolas.

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar dal Pozzo)

Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, Rodrigo Moledo, Mancha; Tárik, Foguinho (Neilton) e Thomás; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Italo.

