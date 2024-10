Paysandu x Chapecoense: estatísticas, escalações e onde assistir

Paysandu e Chapecoense se enfrentam pela Série B (Foto: Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (09), Paysandu e Chapecoense se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Papão levou a melhor sobre o adversário, com vitória por 2 a 1. O jogo terá início às 21h (de Brasília) com transmissão da TV Brasil, Canal GOAT e Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Confira as estatísticas em tempo real de Paysandu e Chapecoense, pela Série B do Brasileirão (Foto: João Vitor Rezende Borba/AGIF)

Estatísticas de Paysandu e Chapecoense

O Paysandu chega para o jogo de hoje após perder na última partida para o CRB, por 3 a 2, em jogo da parte de baixo da tabela. O time paraense é o atual 16º colocado da Série B, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos da equipe, o Papão soma duas vitórias, mas também três derrotas, com 33 pontos feitos até o momento da competição.

Já a Chapecoense vem para esta partida em uma situação semelhante ao rival desta quarta-feira. O time de Santa Catarina também perdeu seu último jogo na 30ª do campeonato, coincidentemente, pelo placar de 3 a 2, para a equipe do Operário-PR. Nos seus últimos cinco jogos, a Chape tem três vitórias e duas derrotas, com 34 pontos somados, ocupando a 14ª posição da Série B do Brasileirão.

Palpites para o jogo

Prever um resultado para este confronto de hoje não é fácil. Ambas as equipes precisam de um resultado positivo para sair de perto da zona do rebaixamento. Com apenas um ponto separando as equipes, o jogo promete ser parelho e muito equilibrado. O Paysandu pode ter o ânimo de sua torcida para ajudar na busca dos três pontos; confira as estatísticas de Paysandu e Chapecoense em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Paysandu e Chapecoense

Paysandu

Matheus Nogueira, Bryan Borges, Carlão, Wanderson, Lucas Maia; Netinho, João Vieira, Robinho; Jean Dias, Benjamín Borasi e Nicolas - Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar).

Chapecoense

Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar; Auremir, Tarik Boschetti, Marlone; Marcelinho, Italo e Mário Sérgio - Técnico: Gilmar Dal Pozzo.