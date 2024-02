É decisão com Choque-Rei! Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar neste domingo (4), às 16h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), valendo a taça da Supercopa do Brasil. O Verdão é o atual campeão do Brasileirão, enquanto o Tricolor levantou a taça da Copa do Brasil do ano passado. A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.