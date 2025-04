Ficha do jogo NOV VOL 2ª rodada Série B Data e Hora Sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Árbitro Marcelo Garuffi Santos Assistentes Pedro Paulo Freire e Leo Simão Holanda Var Charly Wendy Straub Deretti Onde assistir

Novorizontino e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O duelo marca a estreia de Umberto Louzer no comando do Tigre. A equipe vem de empate em 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada, na primeira rodada. Por sua vez, o Voltaço foi derrotado em casa pelo Cuiabá e busca os primeiros pontos na competição.

Confira todas as informações do jogo entre Novorizontino e Volta Redonda (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X VOLTA REDONDA

2ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Marcelo Garuffi Santos;

🚩 Assistentes: Pedro Paulo Freire e Leo Simão Holanda;

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer):

Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Dantas; Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Léo Tocantins, Robson e Waguininho.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa):

Jean Drosny; Ynaiã, Bruno Barra, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho e PK; Mirandinha, Hyuri e Lucas Tocantins.

