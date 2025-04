Juventude x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo JUV CEA 3ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 12 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Árbitro Lucas Casagrande Assistentes Bruno Boschilia e Rafael Trombeta Var Ilbert Estevam da Silva Onde assistir

Juventude e Ceará se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 16h (de Brasília) deste sábado (12) e terá a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

O Juventude iniciou o Campeonato Brasileiro com otimismo após vencer em casa contra o Vitória pelo placar de 2 a 0. No entanto, na última rodada, o time sofreu uma derrota para o Botafogo pelo mesmo placar do primeiro jogo do time sulista. A equipe vai ter em campo o atacante Gabriel Bill, artilheiro deste início do Brasileirão com dois gols.

Partida entre Juventude e Ceará, pela Série A de 2022 (Foto: divulgação)

O Ceará, por sua vez, vive um momento excepcional na temporada. Após vencer o Campeonato Cearense em cima de seu maior rival Fortaleza, o clube empatou na primeira rodada contra o Bragantino e venceu a equipe do Grêmio no último jogo. Assim como seu oponente, o time cearense também vai ter a disposição um dos artilheiros do campeonato. Pedro Raul marcou nos dois jogos e é um dos goleadores do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CEARÁ

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fabio Matias): Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Emerson Batalla, Petterson (Giovanny) e Gabriel Taliari

CEARÁ (Técnico: Léo Condé): Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo (Rômulo); Aylon, Pedro Raul e Alejandro Martinez