Onde assistir aos jogos de hoje (17/08/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Com sábado cheio de jogos, os destaques do começo do final de semana ficam com a rodada do Brasileirão, com o clássico entre Fluminense e Corinthians. Na Europa, a sequência das rodadas dos campeonatos nacionais também aparecem entre as principais partidas. Valencia e Barcelona fazem clássico na primeira rodada de LaLiga.

Fluminense e Corinthians fazem clássico pelo Brasileirão em jogo neste sábado. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 17 de agosto de 2024)

Brasileirão Série A

16h00 - Grêmio x Bahia - Premiere

- Grêmio x Bahia - Premiere 16h00 - Atlético-MG x Cuiabá - Premiere

- Atlético-MG x Cuiabá - Premiere 18h30 - RB Bragantino x Fortaleza - Premiere

- RB Bragantino x Fortaleza - Premiere 21h00 - Fluminense x Corinthians - Sportv e Premiere

Premier League

8h30 - Ipswich Town x Liverpool - ESPN e Disney+

- Ipswich Town x Liverpool - ESPN e Disney+ 11h00 - Newcastle x Southampton - ESPN e Disney+

- Newcastle x Southampton - ESPN e Disney+ 11h00 - Arsenal x Wolverhampton - Disney+

- Arsenal x Wolverhampton - Disney+ 13h30 - West Ham x Aston Villa - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

13h00 - Phönix Lübeck x Borussia Dortmund - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

13h30 - Genoa x Inter de Milão - Disney+

- Genoa x Inter de Milão - Disney+ 15h45 - Milan x Torino - ESPN e Disney+

Campeonato Português

16h30 - Benfica x Casa Pia - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

16h30 - Valencia x Barcelona - Disney+

Brasileirão Série B

15h30 - Chapecoense x Guarani - Sportv e Premiere

- Chapecoense x Guarani - Sportv e Premiere 16h00 - Santos x Avaí - Premiere

- Santos x Avaí - Premiere 17h00 - Ceará x Mirassol - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

- Ceará x Mirassol - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere 18h00 - Amazonas x CRB - Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

17h00 - Náutico x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol+

- Náutico x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol+ 17h00 - Remo x Londrina - DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e Zapping

- Remo x Londrina - DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e Zapping 19h30 - Floresta x Athletic - DAZN e Nosso Futebol+

- Floresta x Athletic - DAZN e Nosso Futebol+ 19h30 - Ypiranga-RS x Sampaio Corrêa - DAZN e Nosso Futebol+

Brasileirão Feminino

11h00 - Cruzeiro feminino x Corinthians feminino - Sportv

- Cruzeiro feminino x Corinthians feminino - Sportv 11h00 - Avaí/Kindermann feminino x Flamengo feminino - TV Brasil e Canal GOAT

- Avaí/Kindermann feminino x Flamengo feminino - TV Brasil e Canal GOAT 15h00 - Fluminense feminino x RB Bragantino feminino - Canal GOAT

- Fluminense feminino x RB Bragantino feminino - Canal GOAT 16h00 - Ferroviária feminino x Atlético-MG feminino - Canal GOAT

- Ferroviária feminino x Atlético-MG feminino - Canal GOAT 17h00 - Grêmio feminino x Real Brasília feminino - Canal GOAT

Campeonato Carioca Série A2 (Final)

10h45 - Olaria x Maricá - Canal GOAT

Campeonato Paulista Sub-20

14h00 - Ferroviária sub-20 x Corinthians sub-20 - TNT e Max

- Ferroviária sub-20 x Corinthians sub-20 - TNT e Max 15h00 - Referência sub-20 x São Paulo sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

- Referência sub-20 x São Paulo sub-20 - Futebol Paulista (YouTube) 15h00 - Sertãozinho sub-20 x Santos sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Copa Paulista

15h00 - Portuguesa x São Caetano - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

Leagues Cup (Quartas)